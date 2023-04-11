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Росіяни вдарили авіацією по Оріхову й Гуляйполю

Фото: ілюстроване зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти завдали удару авіацією по Оріхову й Гуляйполю Запорізької області. Втрати уточнюються.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал глави Офісу президента Андрія Єрмака.

"Російські літаки Су-35 нанесли авіаційні удари по містах Оріхів та Гуляйполе у Запорізькій області. Наразі втрати уточнюються", - пише Єрмак.

Наразі інші подробиці удару по регіону невідому.

Варто відзначити, що Гуляйполе росіяни обстріляли вже вдруге за добу. Зранку ворог завдав удару по місту авіаційною керованою ракетою.

Оновлено о 12:38

Як пише голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, росіяни запустили авіацією по Оріхову й Гуляйполі дві керовані ракети. Також атакували артилерійськими снарядами Степногірськ. Ніхто з цивільних не постраждав.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що російські окупанти вночі вдарили з артилерії по Нікопольському району Дніпропетровської області.

Також за минулу добу, 10 квітня, ворог здійснив 56 обстрілів Херсонської області, внаслідок чого поранення отримали двоє людей.

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