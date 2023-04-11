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Війська РФ з артилерії вночі обстріляли Дніпропетровську область

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Дніпро, Вівторок 11 квітня 2023 07:48
Війська РФ з артилерії вночі обстріляли Дніпропетровську область Фото: війська РФ із артилерії вночі обстріляли Дніпропетровську область (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські військові сьогодні вночі, 11 квітня, із ствольної артилерії обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Повідомляється, що окупанти випустили по прибережним територіям Марганецької громади близько десяти снарядів. На щастя, ніхто не постраждав. Рятувальники обстежують місця прильотів та з'ясовують наслідки.

Нагадаємо, що у понеділок, 10 квітня, російські військові обстріляли Марганецьку громаду Дніпропетровської області. Внаслідок ворожої атаки є руйнація.

Також повідомлялося, що у суботу, 8 квітня, російські військові з артилерії обстріляли дві громади у Дніпропетровській області.

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