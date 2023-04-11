Зранку окупанти завдали авіаудару керованою ракетою по Гуляйполю
Зранку у вівторок, 11 квітня, російські окупанти атакували Гуляйполе Запорізької області авіаційною керованою ракетою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Запорізької ОВА Юрія Малашка під час телемарафону.
"Ворог 79 разів провів обстріли за добу Запорізької області, в тому числі з РСЗВ, артилерійські та авіаційні удари. Буквально годину тому він завдав удару по Гуляйполю авіаційною керованою ракетою", - розповів він.
Малашко додав, що на щастя обійшлося без постраждалих.
"Є незначні руйнування цивільного житла", - констатував він.
За його словами, під час ударів на Запорізькому напрямку - по Оріхову та Гуляйполю - окупанти найбільше застосовують авіаційні керовані та некеровані ракети, а також атаки з артилерії.
Як повідомлялось, російські військові нанесли авіаудари по Оріхову та Гуляйполю Запорізькій області у понеділок, 10 квітня. Ворог поцілив по території фермерського господарства та підприємства харчової промисловості.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало про те, що збільшилася інтенсивність атак Запорізької області із застосуванням авіаційних бомб.
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