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Росіяни 56 разів обстріляли Херсонську область, влучили у медзаклад, - ОВА

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Херсонська область, Вівторок 11 квітня 2023 07:56
Росіяни 56 разів обстріляли Херсонську область, влучили у медзаклад, - ОВА Фото: російські війська обстріляли Херсонську область 56 разів за добу (Getty Images)
Автор: Максим Шушко

Російські війська за минулу добу здійснили 56 обстрілів Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

Окупанти випустили 285 снарядів по Херсонській області. Влучили у житлові квартали населених пунктів, територію медичного закладу, музей та адмінбудівлю.

Повідомляється, що у результаті обстрілу поранено двоє людей. З деокупованої території області евакуйовано 46 осіб.

Раніше ми повідомляли, Росіяни, вранці 10 квітня обстріляли лікарню в Херсоні.

Нагадаємо, війська РФ зосереджують зусилля для ведення наступу на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

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