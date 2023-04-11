Россияне ударили авиацией по Орехову и Гуляйполю

"Российские самолеты Су-35 нанесли авиационные удары по городам Орехов и Гуляйполе в Запорожской области. Потери уточняются", - пишет Ермак.

Пока другие подробности удара по региону неизвестны.

Стоит отметить, что Гуляйполе россияне обстреляли уже второй раз за сутки. Утром враг нанес удар по городу авиационной управляемой ракетой.

Обновлено в 12:38

Как пишет глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, россияне запустили авиацией по Орехову и Гуляйполю две управляемые ракеты. Также атаковали артиллерийскими снарядами Степногорск. Никто из гражданских не пострадал.