Россияне ударили авиацией по Орехову и Гуляйполю

Российские оккупанты нанесли удар авиацией по Орехову и Гуляйполю Запорожской области. Потери уточняются.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Офиса президента Андрея Ермака.
"Российские самолеты Су-35 нанесли авиационные удары по городам Орехов и Гуляйполе в Запорожской области. Потери уточняются", - пишет Ермак.
Пока другие подробности удара по региону неизвестны.
Стоит отметить, что Гуляйполе россияне обстреляли уже второй раз за сутки. Утром враг нанес удар по городу авиационной управляемой ракетой.
Обновлено в 12:38
Как пишет глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, россияне запустили авиацией по Орехову и Гуляйполю две управляемые ракеты. Также атаковали артиллерийскими снарядами Степногорск. Никто из гражданских не пострадал.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что российские оккупанты ночью ударили из артиллерии по Никопольскому району Днепропетровской области.
Также за минувшие сутки, 10 апреля, враг совершил 56 обстрелов Херсонской области, в результате чего ранения получили два человека.
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