Росіяни ударили по Очакову з РСЗВ: пошкоджена багатоповерхівка, виникло кілька пожеж

"Уночі, 30 липня, о 00:20 ворог завдав удару з РСЗВ по м. Очаків. Внаслідок чого пошкоджено 11 приватних будинків, один багатоквартирний будинок, три автомобілі та пʼять господарських споруд", - зазначив Кім.

За словами керівника Миколаївської ОВА, також через ворожий обстріл виникла пожежа сухої трави та однієї з пошкоджених споруд, постраждалих немає.