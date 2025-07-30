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Россияне ударили по Очакову из РСЗО: повреждена многоэтажка, возникло несколько пожаров

Фото: россияне ударили по Очакову из РСЗО (facebook.com/DSNSKHARKIV)
Автор: Константин Широкун

Российские войска сегодня ночью, 30 июля, обстреляли из реактивной системы залпового огня Очаков Николаевской области. В городе возникли пожары, повреждены дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Николаевской ОГА Виталия Кима.

"Ночью, 30 июля, в 00:20 враг нанес удар из РСЗО по г. Очаков. В результате чего повреждены 11 частных домов, один многоквартирный дом, три автомобиля и пять хозяйственных построек", - отметил Ким.

По словам руководителя Николаевской ОГА, также из-за вражеского обстрела возник пожар сухой травы и одного из поврежденных сооружений, пострадавших нет.

 

Удары по Очакову

Россияне регулярно обстреливают Очаков Николаевской области с применением РСЗО, дронов и ракет. Так, 15 июля враг нанес ракетный удар по Очакову, в городе начался пожар.

Кроме того, 22 июня в результате ракетного обстрела россиянами города Очаков Николаевского района ранены три человека. Среди них двое детей.

Также сообщалось, что оккупанты 7 апреля обстреляли Очаков Николаевской области. Повреждены жилые дома и инфраструктура города.

Кроме того, в понедельник, 3 апреля, российские военные обстреляли Очаковскую общину Николаевской области. Для этого враг применил артиллерию.

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