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Росіяни обстріляли Очаків: пошкодили цивільні об'єкти

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Очаків, П'ятниця 07 квітня 2023 08:10
Росіяни обстріляли Очаків: пошкодили цивільні об'єкти Фото: росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру Очакова (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Росіяни зранку 7 квітня обстріляли Очаків Миколаївської області. Пошкоджені житлові будинки та інфраструктура міста.

Про це написав начальник поліції Миколаївській області Сергій Шайхет, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

Окупанти о 5:00 обстріляли магазини, житлові будинки та іншу інфраструктуру міста Очаків. Наразі відомо про двох потерпілих, яким лікарі надають допомогу.

Фото: окупанти зранку обстріляли Очаків (t.me/s_shayhet)

Раніше ми писали, вночі, 7 квітня, пролунали два гучні вибухи у Слов'янську Донецької області. Повітряну тривогу не оголошували.

Нагадаємо, ЗСУ відбили понад 40 атак рсоіян за добу. Окупанти зосереджують війська для наступу на чотирьох напрямках: Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському.

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