РФ ракетою вдарила по Очакову: є постраждалий, почалась пожежа (відео, фото)

Російська армія вдень вівторка, 15 липня, завдала ракетного удару по Очакову. Там почалась пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма та ДСНС України .

Близько 12:40 Кім повідомив про те, що по Очакову було завдано ракетного удару. За його даними, внаслідок ракетного обстрілу поранення отримав 69-річний чоловік, його госпіталізовано.

"За містом виникла пожежа сухої трави, служби працюють", - написав він.

Перед тим Повітряні сили попереджали про швидкісну ціль на Очаків.

Згодом у ДСНС уточнили, що внаслідок удару загорівся сухостій та чагарники на відкритій території. Вогнеборці загасили займання площею в один гектар.

Нагадаємо, сьогодні, під час дронової атаки у Миколаєві пролунав вибух.

Атака на Україну

Також варто нагадати, що у Запорізькій області тривога тривала понад 15 годин - місцева влада попереджала про загрозу ударних дронів.

Також ми писали, що у Харківській області через дронову атаку спалахнули пожежі у кількох населених пунктах. Найбільше постраждав Куп’янський район.