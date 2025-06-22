Росіяни вдарили по Очакову: серед поранених малолітні діти

Російські військові вдарили по Очакову в Миколаївській області. Унаслідок атаки поранено трьох людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма.

"Станом на зараз, госпіталізовано 7-річного хлопчика, 12-річну дівчину та 46-річну жінку. Їм надається медична допомога, у всіх постраждалих стан середньої важкості", - розповів глава ОВА.

За даними Кіма, внаслідок ракетного обстрілу росіянами міста Очаків Миколаївського району поранено троє людей. Серед них двоє дітей.

Російські удари по Україні 22 червня

Сьогодні вдень російська армія завдала удару по Херсону. Окупанти для удару використовували безпілотник та артилерію.

Через ворожі удари загинула людина, ще четверо людей отримали поранення.

Крім того, сьогодні росіяни ударили ракетою по тренувальному полігону однієї з механізованих бригад Сухопутних військ ЗСУ. У результаті удару є загиблі та поранені.

Як заявили в командуванні, ракетний удар стався тоді, коли на полігоні проводилися заняття з військовослужбовцями, проте, зазначалось, що при отриманні сигналу повітряної тривоги були вчасно відпрацьовані заходи безпеки, що дозволило уникнути численних втрат.

В окремому матеріалі РБК-Україна зібрало перші деталі ворожого удару.

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