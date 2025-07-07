"Прильоти" у жилмасивах та постраждалі: що відомо про повторну атаку на Харків

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Харкова Ігоря Терехова і глави ОВА Олега Синєгубова .

Під ворожий удар попередньо потрапив Холодногірський район. Зафіксовано щонайменше чотири вибухи.

Перші повідомлення про атаку з’явилися близько 10:20 ранку.

Як повідомив мер Терехов, у місті було чути три "прильоти", орієнтовно у Холодногірському районі.

Через кілька хвилин він заявив про вибух. Станом на 10:30 ранку в небі над містом залишалися бойові дрони.

"Над містом ще є бойові дрони. Будьте обережні", — написав Терехов.

Синєгубов підтвердив атаку на Холодногірський район. За його словами, загроза ударних БпЛА залишається, тому мешканців закликали не покидати укриття до завершення тривоги.

"В деяких районах Харкова було чутно вибухи. Загроза ударних БпЛА для міста зберігається. Залишайтесь у безпечних місцях до відбою тривоги", - зазначив Синєгубов.

Згодом Терехов повідомив, що внаслідок шести останніх "прильотів" є постраждалі. Дані наразі уточнються.

Оновлено

Мер міста повідомив о 10:39, що за попередньою інформацією відомо про важко поранену жінку.

Також, наразі у приватному секторі Холодногірського району горить будинок.

Станом на 10:51 стало відомо, що вналсдідок останнього обстрілу міста зафіксовано руйнування житлових будинків, господарчих споруд, транспортної інфраструктури, горять авто.

Наразі є інформація про трьох постраждалих у Холодногірському районі Харкова, двоє з них у важкому стані.

На місцях працюють медики та всі профільні служби.

О 11:03 стало відомо, що кількість постраждалих зросла до 7 - внаслідок останньої атаки по Харкову.

Наразі огляд місць триває. Лікарі надають допомогу всім пораненим.

Оновлено

Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих внаслідок останньої атаки по Харкову зросла до 11.

Терехов зазначив, що є підтверджена інформація про пряме влучання ворожого бойового дрона у двоповерхову житлову будівлю. Наразі на місці удару пожежа.

Протягом приблизно десяти хвилин, починаючи з початку одинадцятої години, російські війська атакували місто шістьма "Шахедами".

У Холодногірському районі загорівся дах будівлі. Поруч - пошкоджені будинки, вибиті вікна, знищені фасади, а також спалені автомобілі.

Один з "Шахедів" влучив просто у дорогу біля житлових будинків. Унаслідок вибуху згоріли кілька авто, пошкоджено тролейбусні лінії, стовпи, світлофори.

В іншому місці дрон впав поряд з двоповерхівкою - розтрощено понад десять авто.

Ще один приватний будинок зайнявся безпосередньо внаслідок удару дрона.

Що відомо

Синєгубов повідомив, що у лікарнях перебуває 7 постраждалих внаслідок останнього обстрілу Харкова. Одна людина у вкрай тяжкому стані.

Усім пораненим надається кваліфікована медична допомога.