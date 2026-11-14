Росіяни ударили дронами по об'єкту "Нафтогазу" на Полтавщині, спалахнула масштабна пожежу

Нагадаємо, що ввечері 12 листопада росіяни двома ракетами атакували об'єкт "Нафтогазу" на Чернігівщині. Внаслідок цього удару підприємство зазнало серйозних руйнувань.

За день до цього, вночі 11 листопада, окупанти також завдали удару реактивними дронами по об'єкту "Групи Нафтогаз" у Дніпропетровській області.

Окрім того, вночі 7 листопада російські війська тричі атакували нафтогазовий об'єкт "Групи Нафтогаз" у центральній частині України.