Россияне ударили дронами по объекту "Нефтегаза" на Полтавщине, вспыхнул масштабный пожар

По его словам, в момент удара персонал находился в укрытии.

На месте происшествия работают все необходимые службы.

Точные убытки и масштабы разрушений специалисты смогут определить, как только это позволит ситуация безопасности.

В компании отмечают, что атаки на инфраструктуру "Нефтегаза" на этой неделе происходят практически каждый день.