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Россияне ударили дронами по объекту "Нефтегаза" на Полтавщине, вспыхнул масштабный пожар

17:15 14.11.2026 Сб
1 мин
aimg Сергей Козачук
Фото: россияне ударили дронами по объекту "Нефтегаза" на Полтавщине (facebook.com_DSNSPOLTAVA)

Россияне атаковали дронами объект "Группы Нефтегаз" в Полтавской области, из-за чего вспыхнул масштабный пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление и. главы правления "Нефтегаза" Сергея Федоренко.

По его словам, в момент удара персонал находился в укрытии.

На месте происшествия работают все необходимые службы.

Точные убытки и масштабы разрушений специалисты смогут определить, как только это позволит ситуация безопасности.

В компании отмечают, что атаки на инфраструктуру "Нефтегаза" на этой неделе происходят практически каждый день.

Напомним, что вечером 12 ноября россияне двумя ракетами атаковали объект "Нефтегаза" на Черниговщине. В результате этого удара предприятие получило серьезные разрушения.

Днем ранее, ночью 11 ноября, оккупанты также нанесли удар реактивными дронами по объекту "Группы Нефтегаз" в Днепропетровской области.

Кроме того, ночью 7 ноября российские войска трижды атаковали нефтегазовый объект "Группы Нефтегаз" в центральной части Украины.

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