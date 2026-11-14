Россияне ударили дронами по объекту "Нефтегаза" на Полтавщине, вспыхнул масштабный пожар
Россияне атаковали дронами объект "Группы Нефтегаз" в Полтавской области, из-за чего вспыхнул масштабный пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление и. главы правления "Нефтегаза" Сергея Федоренко.
По его словам, в момент удара персонал находился в укрытии.
На месте происшествия работают все необходимые службы.
Точные убытки и масштабы разрушений специалисты смогут определить, как только это позволит ситуация безопасности.
В компании отмечают, что атаки на инфраструктуру "Нефтегаза" на этой неделе происходят практически каждый день.
Напомним, что вечером 12 ноября россияне двумя ракетами атаковали объект "Нефтегаза" на Черниговщине. В результате этого удара предприятие получило серьезные разрушения.
Днем ранее, ночью 11 ноября, оккупанты также нанесли удар реактивными дронами по объекту "Группы Нефтегаз" в Днепропетровской области.
Кроме того, ночью 7 ноября российские войска трижды атаковали нефтегазовый объект "Группы Нефтегаз" в центральной части Украины.