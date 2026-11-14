Россияне ударили дронами по объекту "Нефтегаза" на Полтавщине, вспыхнул масштабный пожар

Фото: россияне ударили дронами по объекту "Нефтегаза" на Полтавщине (facebook.com_DSNSPOLTAVA)

Додати як бажане джерело в Google

Россияне атаковали дронами объект "Группы Нефтегаз" в Полтавской области, из-за чего вспыхнул масштабный пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление и. главы правления "Нефтегаза" Сергея Федоренко.