Росіяни вдарили по автосалону Volkswagen під Києвом (фото)
Унаслідок нічної атаки російських військ у Києві та області зазнав пошкоджень дилерський центр "Порше Захід".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну сторінку дилерського центру Porsche у Facebook.
Як зазначили у компанії, на щастя, усі працівники та команда автоцентру перебували у безпеці.
Через наслідки обстрілу наразі центр тимчасово не працює.
Команда вже розпочала відновлювальні роботи та робить усе можливе, щоб якнайшвидше повернутися до звичного режиму.
Про повне відновлення роботи дилерського центру обіцяють повідомити додатково.
Нагадаємо, що в ніч на 13 листопада російські війська вчергове намагалися атакувати столицю ударними дронами. Через падіння уламків у Шевченківському районі спалахнула пожежа у будівлі медичного закладу на рівні перших трьох поверхів.
За даними рятувальників, унаслідок тієї атаки постраждала одна людина, сімох громадян врятували бійці ДСНС, а ще 30 пацієнтів і працівників персонал встиг вивести в безпечне місце самостійно.
Днем раніше, 12 листопада, Київ зазнав одразу кількох ударів: удень у Шевченківському районі ворожий дрон упав просто на дорогу під час руху транспорту.
Тоді загорілася легкова автівка та зазнав пошкоджень автобус, а 32-річний чоловік отримав опіки рук. Крім того, вранці того ж дня російський безпілотник влучив у дев'ятиповерхівку в Солом'янському районі - тоді загинула жінка, а ще семеро мешканців дістали поранення.