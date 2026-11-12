ua en ru
Чт, 12 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Мирні переговори Олешки Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Дрон упав на дорогу в Києві, загорівся автобус та є постраждалий

13:11 12.11.2026 Чт
1 хв
aimg Олена Чупровська
Дрон упав на дорогу в Києві, загорівся автобус та є постраждалий Фото: РФ вдруге за день ударила дронами по Києву (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

У Києві після падіння дрона загорілися авто та, ймовірно, автобус. Для столиці це вже друга атака за день, а до місця події вже прямують екстрені служби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.

За словами Кличка, у Шевченківському районі через падіння дрона загорілися легковий автомобіль та, ймовірно, автобус.

На місце події прямують екстрені служби.

"Одна людина постраждала внаслідок падіння БпЛА на дорогу в Шевченківському районі. Медики надають допомогу.
Палала легкова автівка. Частково пошкоджений автобус", - додав він.

32-річний чоловік отримав опіки верхніх кінцівок.

Нагадаємо, за добу 1 листопада російська армія втратила 2 500 військових.

Генштаб ЗСУ назвав це найбільшим добовим показником від початку повномасштабного вторгнення.

Як повідомляло РБК-Україна, минулої ночі росіяни атакували Україну балістичними та протикорабельними ракетами й ударними дронами.

Станом на 08:00 Повітряні сили збили та подавили 89 ударних дронів і п'ять S8000.

Також сьогодні вранці у Києві дрон влучив у дев'ятиповерхівку в Солом'янському районі. Там виникла пожежа та є суттєві руйнування.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Обстріл Києва Атака дронів
Новини
Чорні діри у стінах та потрощені балкони: який вигляд має 9-поверхівка у Києві після атаки РФ (фото, відео)
Чорні діри у стінах та потрощені балкони: який вигляд має 9-поверхівка у Києві після атаки РФ (фото, відео)
Аналітика
Чи є купол РЕБ над Києвом та чому кружляють "Шахеди": інтервʼю з Юрковим з Contra-Drone
Лев ШевченкоКерівник рубрики Miltech Чи є купол РЕБ над Києвом та чому кружляють "Шахеди": інтервʼю з Юрковим з Contra-Drone