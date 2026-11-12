Дрон упав на дорогу в Києві, загорівся автобус та є постраждалий

Фото: РФ вдруге за день ударила дронами по Києву (Getty Images)

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У Києві після падіння дрона загорілися авто та, ймовірно, автобус. Для столиці це вже друга атака за день, а до місця події вже прямують екстрені служби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.

За словами Кличка, у Шевченківському районі через падіння дрона загорілися легковий автомобіль та, ймовірно, автобус. На місце події прямують екстрені служби. "Одна людина постраждала внаслідок падіння БпЛА на дорогу в Шевченківському районі. Медики надають допомогу.

Палала легкова автівка. Частково пошкоджений автобус", - додав він. 32-річний чоловік отримав опіки верхніх кінцівок. Нагадаємо, за добу 1 листопада російська армія втратила 2 500 військових. Генштаб ЗСУ назвав це найбільшим добовим показником від початку повномасштабного вторгнення. Як повідомляло РБК-Україна, минулої ночі росіяни атакували Україну балістичними та протикорабельними ракетами й ударними дронами. Станом на 08:00 Повітряні сили збили та подавили 89 ударних дронів і п'ять S8000.