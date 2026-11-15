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Россияне ударили по автосалону Volkswagen под Киевом (фото)

17:10 15.11.2026 Вс
2 мин
aimg Сергей Козачук
Россияне ударили по автосалону Volkswagen под Киевом (фото) Фото иллюстративное: на Киевщине из-за удара РФ поврежден автосалон "Порше" (Getty Images)
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В результате ночной атаки российских войск в Киеве и области получил повреждения дилерский центр "Порше Запад".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальную страницу дилерского центра Porsche в Facebook.

Как отметили в компании, к счастью все работники и команда автоцентра находились в безопасности.

Из-за последствий обстрела в настоящее время центр временно не работает.

Команда уже приступила к восстановительным работам и делает все возможное, чтобы как можно быстрее вернуться в привычный режим.

Россияне ударили по автосалону Volkswagen под Киевом (фото)
Фото: Последствия атаки РФ на "Порше Запад" (facebook.com/PorscheZahid)

О полном возобновлении работы дилерского центра обещают сообщить дополнительно.

Напомним, что в ночь на 13 ноября российские войска в очередной раз пытались атаковать столицу ударными дронами. Из-за падения обломков в Шевченковском районе вспыхнул пожар в здании медицинского учреждения на уровне первых трех этажей.

По данным спасателей, в результате той атаки пострадал один человек, семь граждан спасли бойцы ГСЧС, а еще 30 пациентов и работников персонал успел вывести в безопасное место самостоятельно.

Днем ранее, 12 ноября, Киев получил сразу несколько ударов: днем в Шевченковском районе вражеский дрон упал прямо на дорогу во время движения транспорта.

Тогда загорелся легковой автомобиль и получил повреждения автобус, а 32-летний мужчина получил ожоги рук. Кроме того, утром того же дня российский беспилотник попал в девятиэтажку в Соломенском районе - тогда погибла женщина, а еще семь жителей получили ранения.

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