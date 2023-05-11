Росіяни тричі зранку обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської областей

Зранку російські окупанти тричі завдали ударів по прикордонню Чернігівської та Сумської областей. Втрат серед місцевого населення немає.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал оперативного командування "Північ".

Станом на 12:00: з 07:40 до 07:55 зафіксовані 4 приходи, ймовірно з міномета 120 мм, в районі населеного пункту Нововасилівка. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила;

близько о 10:02 зафіксовано 4 приходи, ймовірно НАР з гелікоптера в районі населеного пункту Красний Хутір. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила;

з 10:30 до 11:00 зафіксовано 3 приходи, ймовірно з міномета 120 мм в районі населеного пункту Нововасилівка. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.