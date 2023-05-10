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Росіяни обстріляли Сумську область з мінометів та артилерії: є загиблий на руйнування

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Сумська область , Середа 10 травня 2023 22:49
Росіяни обстріляли Сумську область з мінометів та артилерії: є загиблий на руйнування Фото: росіяни обстріляли Сумську область з мінометів та артилерії (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У середу, 10 травня, російські війська вкотре атакували Сумську область. Внаслідок обстрілу однієї з прикордонних громад загинув місцевий мешканець.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сумської ОВА.

Протягом дня росіяни здійснили 11 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 65 вибухів.

  • Білопільська громада: росіяни били по території громади з мінометів (29 вибухів) та артилерії (6 вибухів).Внаслідок одного з обстрілів зі ствольної артилерії по селу Павлівка пошкоджено одне домоволодіння, гараж фермерського господарства, ЛЕП. Від уламка артснаряда загинув місцевий мешканець.
  • Хотінська громада: здійснено обстріл з міномета (3 вибухи).
  • Есманська громада: був артобстріл з САУ (2 вибухи).
  • Великописарівська громада: ворог скинув 13 мін.
  • Новослобідська громада: зафіксовано мінометний обстріл (5 вибухів).
  • Юнаківська громада: був обстріл з міномета (3 вибухи) та артобстріл (3 вибухи). Пошкоджено одне домогосподарство.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у вівторок, 9 травня, російські військові протягом дня здійснили 14 обстрілів прикордонних громад Сумської області. Було зафіксовано 88 вибухів.

Також раніше ми писали, що 8 травня росіяни протягом дня окупанти здійснили 12 обстрілів Сумської області. Внаслідок обстрілу однієї з громад пошкоджено два приватні автомобілі, п'ять приватних житлових будинків та лінію електропередач.

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