Росіяни обстріляли Запорізьку область касетними снарядами: багато постраждалих

Російські окупанти за минулу добу 70 разів обстріляли територію Запорізької області. Через ворожі атаки постраждали вісім людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької ОВА Юрія Малашка .

За його словами, через російські обстріли зафіксовано понад три десятки руйнувань у 20 населених пунктах.

Так, загарбники 60 разів були з артилерії, п'ять - з РСЗВ. Вони також завдали трьох авіаційних ударів та один ракетний, здійснили одну атаку з безпілотника.

"З РСЗВ ворог масовано атакував Малокатеринівку, де 8 людей постраждали від касетних снарядів. Троє з них - працівники швидкої допомоги, які прибули на виклик. Поранення отримали й місцеві жителі - три чоловіка та дві жінки. Їм надається вся необхідна допомога", - написав Малашко.

Окрім того, в Гуляйполі, Оріхові, Степногірську та навколишніх селах понівечено приватні будинки, автомобілі, майно жителів, соціальні заклади та комунальні мережі.

Нагадаємо, за минулу добу росіяни випустили 461 снаряд по Херсонській області, одна людина загинула.

Окупанти також вночі обстріляли Нікополь з артилерії.

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