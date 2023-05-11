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Россияне трижды с утра обстреляли приграничье Черниговской и Сумской областей

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Четверг 11 мая 2023 12:52
Россияне трижды с утра обстреляли приграничье Черниговской и Сумской областей Фото: иллюстрированное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Утром российские оккупанты трижды нанесли удары по приграничье Черниговской и Сумской областей. Потерь среди местного населения нет.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал оперативного командования "Север".

По состоянию на 12:00:

  • с 07:40 до 07:55 зафиксировано 4 прихода, вероятно из миномета 120 мм, в районе населенного пункта Нововасиловка. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала;
  • около 10:02 зафиксировано 4 прихода, вероятно НАР с вертолета в районе населенного пункта Красный Хутор. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала;
  • с 10:30 до 11:00 зафиксировано 3 прихода, вероятно, из миномета 120 мм в районе населенного пункта Нововасиловка. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что за прошедшие сутки враг 70 раз обстрелял территорию Запорожской области. В результате ударов ранения получили восемь человек.

В частности в результате вчерашнего вражеского обстрела Сумской области погиб один гражданский.

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