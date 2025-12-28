Росіяни тиснуть, але без маневрів: що наразі відбувається у Грабовському на Сумщині
У Грабовському, на Сумщині, росіяни здійснили обмежене просування без спроб оточення чи перерізання української логістики. Мова про локальне протискування на лінії зіткнення поблизу кордону з РФ.
Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів начальник управління комунікацій Угрупування об'єднаних сил Віктор Трегубов у ефірі національного телемарафону.
За його словами, до Грабовського зайшли від 30 до понад 100 російських військових, однак вони змогли просунутися лише в одній конкретній точці.
Трегубов наголосив, що противник не намагається перерізати логістику Сил оборони, оскільки відстань від цієї ділянки до кордону з Росією становить близько одного кілометра.
"Це протискування в одній конкретній точці безпосередньо на лінії зіткнення. Тут не йдеться ані про флангові маневри, ані про спроби оточення чи захоплення населеного пункту", - пояснив він.
Також, за словами представника УОС, у росіян немає проблем із власним забезпеченням, адже їхня логістика проходить практично безпосередньо з території РФ. Ба більше, росіяни не намагаються "обрізати" логістику ЗСУ.
"Тому ми не говоримо про те, що там якісь флангові маневри відбуваються, чи спроба обійти якийсь населений пункт, обрізати чи оточити українців. Бо там просто не ті масштаби", - додав Трегубов.
Що відомо про Грабовське
Російські військові раніше перетнули державний кордон України в районі села Грабовське Краснопільської громади на Сумщині та примусово вивезли звідти мирних жителів до Росії.
Цей інцидент став ще одним свідченням грубого порушення прав цивільного населення на прифронтових територіях і вкотре наголошує на потребі активних міжнародних зусиль для повернення викрадених українців.
Нагадаємо, у суботу, 20 грудня, російські окупанти силоміць вивезли близько 50 мешканців Грабовського. Мова про людей, які раніше відмовилися від евакуації на безпечніші території України.
Факт примусового вивезення підтвердив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, цивільних утримували без доступу до зв’язку та належних умов перебування.
Про викрадення також заявив начальник управління комунікацій Групи об’єднаних сил Віктор Трегубов, зазначивши, що більшість утримуваних - цивільні чоловіки.
Водночас у Групі об’єднаних сил повідомили, що бої за населений пункт тривають, а українські військові намагаються витіснити противника назад на територію Росії.