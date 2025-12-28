Россияне давят, но без маневров: что сейчас происходит в Грабовском на Сумщине

В Грабовском, Сумской области, россияне осуществили ограниченное продвижение без попыток окружения или перерезания украинской логистики. Речь о локальном противодействии на линии соприкосновения вблизи границы с РФ.

Как сообщает РБК-Украина , об этом рассказал начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в эфире национального телемарафона.

По его словам, к Грабовскому зашли от 30 до более 100 российских военных, однако они смогли продвинуться только в одной конкретной точке.

Трегубов отметил, что противник не пытается перерезать логистику Сил обороны, поскольку расстояние от этого участка до границы с Россией составляет около одного километра.

"Это противопожарные действия в одной конкретной точке непосредственно на линии соприкосновения. Здесь речь не идет ни о фланговых маневрах, ни о попытках окружения или захвата населенного пункта", - пояснил он.

Также, по словам представителя УОС, у россиян нет проблем с собственным обеспечением, ведь их логистика проходит практически непосредственно с территории РФ. Более того, россияне не пытаются "обрезать" логистику ВСУ.

"Поэтому мы не говорим о том, что там какие-то фланговые маневры происходят, или попытка обойти какой-то населенный пункт, обрезать или окружить украинцев. Потому что там просто не те масштабы", - добавил Трегубов.