Россияне давят, но без маневров: что сейчас происходит в Грабовском на Сумщине

Украина, Воскресенье 28 декабря 2025 12:45
UA EN RU
Россияне давят, но без маневров: что сейчас происходит в Грабовском на Сумщине Иллюстративное фото: у Грабовского россияне давят, но без маневров (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В Грабовском, Сумской области, россияне осуществили ограниченное продвижение без попыток окружения или перерезания украинской логистики. Речь о локальном противодействии на линии соприкосновения вблизи границы с РФ.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в эфире национального телемарафона.

По его словам, к Грабовскому зашли от 30 до более 100 российских военных, однако они смогли продвинуться только в одной конкретной точке.

Трегубов отметил, что противник не пытается перерезать логистику Сил обороны, поскольку расстояние от этого участка до границы с Россией составляет около одного километра.

"Это противопожарные действия в одной конкретной точке непосредственно на линии соприкосновения. Здесь речь не идет ни о фланговых маневрах, ни о попытках окружения или захвата населенного пункта", - пояснил он.

Также, по словам представителя УОС, у россиян нет проблем с собственным обеспечением, ведь их логистика проходит практически непосредственно с территории РФ. Более того, россияне не пытаются "обрезать" логистику ВСУ.

"Поэтому мы не говорим о том, что там какие-то фланговые маневры происходят, или попытка обойти какой-то населенный пункт, обрезать или окружить украинцев. Потому что там просто не те масштабы", - добавил Трегубов.

Что известно о Грабовском

Российские военные ранее пересекли государственную границу Украины в районе села Грабовское Краснопольской громады Сумской области и принудительно вывезли оттуда мирных жителей в Россию.

Этот инцидент стал еще одним свидетельством грубого нарушения прав гражданского населения на прифронтовых территориях и еще раз подчеркивает необходимость активных международных усилий для возвращения похищенных украинцев.

Напомним, в субботу, 20 декабря, российские оккупанты силой вывезли около 50 жителей Грабовского. Речь о людях, которые ранее отказались от эвакуации на более безопасные территории Украины.

Факт принудительного вывоза подтвердил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. По его словам, гражданских удерживали без доступа к связи и надлежащих условий пребывания.

О похищении также заявил начальник управления коммуникаций Группы объединенных сил Виктор Трегубов, отметив, что большинство удерживаемых - гражданские мужчины.

В то же время в Группе объединенных сил сообщили, что бои за населенный пункт продолжаются, а украинские военные пытаются вытеснить противника обратно на территорию России.

