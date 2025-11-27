Росіяни "тасують" кораблі між причалами у Севастополі: бояться українських ударів

Росіяни "тасують" кораблі, які все ще залишаються у тимчасово окупованому Севастополі в Криму, між причалами. Таким чином окупанти хочуть захистити їх від українських ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторинговий канал "Кримський вітер".

Джерела каналу повідомили, що після удару Сил оборони України по Новоросійську, коли було вражено великий десантний корабель (БДК) проєкту 1171 "Тапір", його "сістершип" у Севастополі росіяни перевели на інший причал.

Наразі корабель замість причалу 14 заховали у Севастопольській бухті навпроти Докової бухти. Частина надбудови прикрита маскувальною сіткою, але це не дуже допомогло.

Фото: "Кримський вітер"

"Окупанти, побоюючись українських атак, у темну пору доби переставляють кораблі в бухтах Севастополя... У складі ЧФ Росії залишилося два БДК проєкту 1171 - "Орськ" (1968 року побудови) і "Микола Фільченков" (1975). Один залишився у Севастополі, другий сховали у Новоросійську", - зазначає канал.