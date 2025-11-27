Россияне "тасуют" корабли между причалами в Севастополе: боятся украинских ударов

Россияне "тасуют" корабли, которые все еще остаются во временно оккупированном Севастополе в Крыму, между причалами. Таким образом оккупанты хотят защитить их от украинских ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговый канал "Крымский ветер".

Источники канала сообщили, что после удара Сил обороны Украины по Новороссийску, когда был поражен большой десантный корабль (БДК) проекта 1171 "Тапир", его "систершип" в Севастополе россияне перевели на другой причал.

Сейчас корабль вместо причала 14 спрятали в Севастопольской бухте напротив Доковой бухты. Часть надстройки прикрыта маскировочной сеткой, но это не очень помогло.

Фото: "Крымский ветер"

"Оккупанты, опасаясь украинских атак, в темное время суток переставляют корабли в бухтах Севастополя... В составе ЧФ России осталось два БДК проекта 1171 - "Орск" (1968 года постройки) и "Николай Фильченков" (1975). Один остался в Севастополе, второй спрятали в Новороссийске", - отмечает канал.