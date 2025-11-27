Россияне "тасуют" корабли между причалами в Севастополе: боятся украинских ударов
Россияне "тасуют" корабли, которые все еще остаются во временно оккупированном Севастополе в Крыму, между причалами. Таким образом оккупанты хотят защитить их от украинских ударов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговый канал "Крымский ветер".
Источники канала сообщили, что после удара Сил обороны Украины по Новороссийску, когда был поражен большой десантный корабль (БДК) проекта 1171 "Тапир", его "систершип" в Севастополе россияне перевели на другой причал.
Сейчас корабль вместо причала 14 спрятали в Севастопольской бухте напротив Доковой бухты. Часть надстройки прикрыта маскировочной сеткой, но это не очень помогло.
Фото: "Крымский ветер"
"Оккупанты, опасаясь украинских атак, в темное время суток переставляют корабли в бухтах Севастополя... В составе ЧФ России осталось два БДК проекта 1171 - "Орск" (1968 года постройки) и "Николай Фильченков" (1975). Один остался в Севастополе, второй спрятали в Новороссийске", - отмечает канал.
Напомним, что 25 ноября Силы обороны и СБУ атаковали Новороссийск в РФ. Под ударами были нефтеналивной терминал и большой десантный корабль. Последний в результате атаки получил серьезные повреждения, но не затонул: в сети впоследствии появились спутниковые снимки момента буксировки поврежденного БДК на судоремонтный завод.
До этого Силы обороны Украины нанесли удар по пункту базирования кораблей ВМФ России "Новороссийск" в Краснодарском крае РФ в ночь на 14 ноября. Мишенью также был "Шесхарис". После атаки Новороссийский порт срочно остановил экспорт нефти.
Из-за последствий удара тогда в городе ввели режим чрезвычайной ситуации. Более того, после атаки на терминал мировые цены на нефть выросли на 3%, а в целом украинский удар остановил 2% поставок мирового объема нефти.