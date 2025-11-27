ua en ru
Чт, 27 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Россияне "тасуют" корабли между причалами в Севастополе: боятся украинских ударов

Украина, Крым, Четверг 27 ноября 2025 13:45
UA EN RU
Россияне "тасуют" корабли между причалами в Севастополе: боятся украинских ударов Фото: большой десантный корабль (БДК) ЧФ РФ "Орск" (google.com)
Автор: Антон Корж

Россияне "тасуют" корабли, которые все еще остаются во временно оккупированном Севастополе в Крыму, между причалами. Таким образом оккупанты хотят защитить их от украинских ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговый канал "Крымский ветер".

Источники канала сообщили, что после удара Сил обороны Украины по Новороссийску, когда был поражен большой десантный корабль (БДК) проекта 1171 "Тапир", его "систершип" в Севастополе россияне перевели на другой причал.

Сейчас корабль вместо причала 14 спрятали в Севастопольской бухте напротив Доковой бухты. Часть надстройки прикрыта маскировочной сеткой, но это не очень помогло.

Россияне &quot;тасуют&quot; корабли между причалами в Севастополе: боятся украинских ударовФото: "Крымский ветер"

"Оккупанты, опасаясь украинских атак, в темное время суток переставляют корабли в бухтах Севастополя... В составе ЧФ России осталось два БДК проекта 1171 - "Орск" (1968 года постройки) и "Николай Фильченков" (1975). Один остался в Севастополе, второй спрятали в Новороссийске", - отмечает канал.

Напомним, что 25 ноября Силы обороны и СБУ атаковали Новороссийск в РФ. Под ударами были нефтеналивной терминал и большой десантный корабль. Последний в результате атаки получил серьезные повреждения, но не затонул: в сети впоследствии появились спутниковые снимки момента буксировки поврежденного БДК на судоремонтный завод.

До этого Силы обороны Украины нанесли удар по пункту базирования кораблей ВМФ России "Новороссийск" в Краснодарском крае РФ в ночь на 14 ноября. Мишенью также был "Шесхарис". После атаки Новороссийский порт срочно остановил экспорт нефти.

Из-за последствий удара тогда в городе ввели режим чрезвычайной ситуации. Более того, после атаки на терминал мировые цены на нефть выросли на 3%, а в целом украинский удар остановил 2% поставок мирового объема нефти.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Севастополь Крым Черноморский флот Война в Украине
Новости
Под ударом был НПЗ: неизвестные дроны атаковали Новокуйбышевск в России
Под ударом был НПЗ: неизвестные дроны атаковали Новокуйбышевск в России
Аналитика
Ультиматум Трампа и 28 пунктов: что на самом деле происходит с мирным планом для Украины
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Ультиматум Трампа и 28 пунктов: что на самом деле происходит с мирным планом для Украины