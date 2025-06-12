"Росіяни не такі вже й успішні, м’яко кажучи": Зеленський про новий наступ ворога

Президент Володимир Зеленський прокоментував новий наступ російських військ. Він заявив, що загарбники "не такі вже й успішні, м’яко кажучи".

Як передає РБК-Україна , про це голова держави сказав в інтерв’ю німецькому виданню Bild .

За його словами, Росії не вдається досягти значних результатів на фронті, ідея про її перемогу - це лише частина російської пропаганди.

Він наголосив, Сили оборони України вже майже три тижні стримують натиск ворога, і попри всі зусилля, окупанти не мають суттєвого прогресу.

"Ідея про те, що Росія виграє війну - це російський наратив. Його армія майже три тижні відбиває новий наступ. Росіяни не такі вже й успішні, м’яко кажучи", - сказав президент.