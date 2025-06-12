"Росіяни не такі вже й успішні, м’яко кажучи": Зеленський про новий наступ ворога
Президент Володимир Зеленський прокоментував новий наступ російських військ. Він заявив, що загарбники "не такі вже й успішні, м’яко кажучи".
Як передає РБК-Україна, про це голова держави сказав в інтерв’ю німецькому виданню Bild.
За його словами, Росії не вдається досягти значних результатів на фронті, ідея про її перемогу - це лише частина російської пропаганди.
Він наголосив, Сили оборони України вже майже три тижні стримують натиск ворога, і попри всі зусилля, окупанти не мають суттєвого прогресу.
"Ідея про те, що Росія виграє війну - це російський наратив. Його армія майже три тижні відбиває новий наступ. Росіяни не такі вже й успішні, м’яко кажучи", - сказав президент.
РФ наступає на Сумщині
Ще наприкінці березня президент заявляв, що Росія готується до нового наступу на Сумщині й Харківщині. У квітні головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський підтвердив, що наступ уже розпочався.
У травні Зеленський заявив, що РФ накопичує війська біля Сумського напрямку. За його словами, зараз там зосереджено понад 50 тисяч військ РФ.
Також очільник Сумської районної військової адміністрації Михайло Мельник закликав мешканців прикордонних міст Білопілля та Ворожба евакуюватися через загрозу активізації бойових дій.
Тим часом російський диктатор Володимир Путін публічно заявив про створення "буферної зони безпеки" на кордоні з Україною, згадавши Курську, Бєлгородську та Брянську області.
Детальніше про загострення ситуації в прикордонні Сумщини - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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