"Россияне не такие уж и успешные, мягко говоря": Зеленский о новом наступлении врага

Президент Владимир Зеленский прокомментировал новое наступление русских войск. Он заявил, что захватчики "не так уж успешны, мягко говоря".

Как передает РБК-Украина , об этом глава государства сказал в интервью немецкому изданию Bild .

По его словам, России не удается достичь значительных результатов на фронте, идея о ее победе - это лишь часть российской пропаганды.

Он отметил, Силы обороны Украины уже почти три недели сдерживают натиск врага, и несмотря на все усилия, оккупанты не имеют существенного прогресса.

"Идея о том, что Россия выиграет войну - это российский нарратив. Его армия почти три недели отражает новое наступление. Россияне не такие уж и успешные, мягко говоря", - сказал президент.