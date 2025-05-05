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Росія інтенсивно б'є по двох громадах Сумщини: є загиблі, постраждав підліток

Сумська область, Понеділок 05 травня 2025 23:08
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Росія інтенсивно б'є по двох громадах Сумщини: є загиблі, постраждав підліток Ілюстративне фото: Росія інтенсивно атакує Сумську область (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти сьогодні, 5 травня, активно обстрілюють Білопільську та Ворожбянську громади Сумської області. Є загиблі та постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську обласну військову адміністрацію в Telegram.

За даними ОВА, внаслідок ударів ворога загинули троє мирних жителів. Ще семеро - дістали поранення. Серед них 16-річний підліток. Один із дорослих у дуже важкому стані, ще один - у важкому.

У Білопіллі та Ворожбі пошкоджено та знищено об'єкти цивільної інфраструктури. Для атак ворог застосовує РСЗВ, міномети та керовані авіабомби.

Місцева влада закликала жителів двох громад до евакуації.

"Завтра планується вивезення понад 500 жителів Білопільської та Ворожбянської громад. Евакуаційні автобуси відправляються щодня о 8:00. Деталі - у місцевої влади", - уточнили в ОВА.

Евакуація з двох міст

Нагадаємо, раніше голова Сумської РДА Михайло Мельник закликав жителів міст Білопілля та Ворожба терміново евакуюватися.

При цьому президент України Володимир Зеленський попереджав про плани Росії наступати в Сумській, Харківській та Запорізькій областях.

За інформацією джерел РБК-Україна, Росія може посилити свій наступ там наприкінці весни або на початку літа.

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