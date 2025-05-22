ua en ru
Чт, 22 травня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Путін знову наказав створити "буферну зону" на кордоні з Україною

Росія, Четвер 22 травня 2025 18:25
UA EN RU
Путін знову наказав створити "буферну зону" на кордоні з Україною Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російські війська почали реалізацію плану зі створення так званої "буферної зони безпеки" вздовж кордону з Україною.

Про це заявив російський диктатор Володимир Путін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

"Ухвалено рішення про створення буферної зони безпеки вздовж кордону Росії та України", - заявив російський диктатор.

За його словами, збройні сили Російської Федерації вже навіть почали виконувати це завдання.

"Буферна зона" в Україні

Зауважимо, що це не перша заява Путіна щодо створення такої зони в Україні. Лише минулого року диктатор погрожував створити буферну зону на кордоні з Україною завширшки до 150 км. Щоправда, тоді він називав її "санітарною".

Тоді ж Путін наголосив, що хоче створити так звану демілітаризовану зону, де не буде військ протиборчої сторони.

До того ж, ще раніше, а саме у 2023 році російський диктатор також говорив, що, якщо "прильоти" по території Росії продовжуватимуться, то РФ має розглянути "питання створення на території України "санітарної зони", щоб ЗСУ не змогли дістати на територію Росії.

У Зеленського, щоправда, відповіли на такі заяви Путіна та пояснили справжню мету цього плану.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна Росії проти України
NEWS
Путін знову наказав створити "буферну зону" на кордоні з Україною
Путін знову наказав створити "буферну зону" на кордоні з Україною
DAILY
Таємні місії ГУР проти Росії: ексклюзивне інтерв’ю з героєм "Філософом"
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Таємні місії ГУР проти Росії: ексклюзивне інтерв’ю з героєм "Філософом"