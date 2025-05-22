Путін знову наказав створити "буферну зону" на кордоні з Україною

Російські війська почали реалізацію плану зі створення так званої "буферної зони безпеки" вздовж кордону з Україною.

Про це заявив російський диктатор Володимир Путін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС .

За його словами, збройні сили Російської Федерації вже навіть почали виконувати це завдання.

"Буферна зона" в Україні

Зауважимо, що це не перша заява Путіна щодо створення такої зони в Україні. Лише минулого року диктатор погрожував створити буферну зону на кордоні з Україною завширшки до 150 км. Щоправда, тоді він називав її "санітарною".

Тоді ж Путін наголосив, що хоче створити так звану демілітаризовану зону, де не буде військ протиборчої сторони.

До того ж, ще раніше, а саме у 2023 році російський диктатор також говорив, що, якщо "прильоти" по території Росії продовжуватимуться, то РФ має розглянути "питання створення на території України "санітарної зони", щоб ЗСУ не змогли дістати на територію Росії.

У Зеленського, щоправда, відповіли на такі заяви Путіна та пояснили справжню мету цього плану.

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