Росіяни стягують резерви під Бахмут та намагаються утримати позиції, - Міноборони

За її словами, на всіх ділянках фронту ситуація напружена.

Ситуація на Сході

Росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Лиманському напрямках. Там тривають важкі бої.

На всіх напрямках окупанти завдають авіаційні удари та здійснюють артилерійські та мінометні обстріли.

Проте загарбникам не вдається досягти своїх цілей. Українські військові відбивають атаки.

На Бахмутському напрямку росіяни стягують резерви та намагаються утримати займані позиції. Вони роблять спроби атакувати, але їм це не вдається.

Наразі наші бійці ведуть активні бойові дії на декількох ділянках Бахмутського напрямку.

Ситуація на Півдні

На Запорізькому напрямку окупанти ведуть оборонні дії. Там тривають позиційні бої.

Що цьому передувало?

7 червня Маляр заявила, що українські військові на Бахмутському напрямку перейшли з оборони в наступ. Вони просунулися до 1100 метрів на різних ділянках.

Вчора Третя штурмова бригада повідомила про просування на Бахмутському напрямку - 1.8 км вздовж фронтової лінії, та 1.2 км у глибину фронту.

До того ж, вчора заступниця міністра оборони зазначала, що йшли бої за прифронтове селище Велика Новосілка у Донецькій області.

Тим часом аналітики ISW повідомляли, що українські воїни продовжують проводити контрнаступальні дії під Бахмутом. Водночас окупанти, ймовірно, відступають з позицій, які затопило після підриву Каховської ГЕС.

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