Росіяни стягують мобілізованих та ув’язнених на Кремінський напрямок, - Гайдай

Російські окупанти стягують мобілізованих та ув’язнених на Кремінський напрямок у Луганській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.
"На Сватівському та Кремінському напрямках розмаїття фіксуємо росіян", - йдеться у повідомленні.
Гайдай пояснив, що мова йде про свіжомобілізованих росіян, ув’язнених та професійних кадрових військових.
"У Луганську область росіяни стягують все більше особового складу та техніки, намагаються завадити просуванню ЗСУ, але безрезультатно", - додав глава області.
Нагадаємо, що російські загарбники намагаються контратакувати біля Кремінної (Луганська область) та підтягують туди нові резерви.
Українські військові мають просування вперед поблизу Кремінної та Сватового. Куди ворог постійно підкидає сили, але ЗСУ протидіють ворогові.
Українські захисники в Луганській області зупинили чергову спробу наступу військ РФ у районі Кремінної, відбивши атаку окупантів.
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