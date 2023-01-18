Росіяни намагаються контратакувати біля Кремінної та підтягують нові резерви, - Гайдай
Російські загарбники намагаються контратакувати біля Кремінної (Луганська область) та підтягують туди нові резерви.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.
"За добу росіяни втратили у Луганській області близько 100 осіб особового складу серед десантників та декілька одиниць важкої техніки", - йдеться у заяві.
Гайдай зазначив, що окупанти постійно підвозять нові резерви на Сватівський та Кремінський напрямки. Саме біля Кремінної росіяни намагаються контратакувати.
"Весь берег річки Красна замінований", - додав глава області.
Гайдай також пояснив, що росіяни перекидають техніку на інший берег, щоб вести оборону звідти.
Нагадаємо, що російські окупанти закривають міста Луганської області на в'їзд та виїзд.
Українські військові мають просування вперед поблизу Кремінної та Сватового. Куди ворог постійно підкидає сили, але ЗСУ протидіють ворогові.
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