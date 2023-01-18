Росіяни намагаються контратакувати біля Кремінної та підтягують нові резерви, - Гайдай

Російські загарбники намагаються контратакувати біля Кремінної (Луганська область) та підтягують туди нові резерви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"За добу росіяни втратили у Луганській області близько 100 осіб особового складу серед десантників та декілька одиниць важкої техніки", - йдеться у заяві. Гайдай зазначив, що окупанти постійно підвозять нові резерви на Сватівський та Кремінський напрямки. Саме біля Кремінної росіяни намагаються контратакувати. "Весь берег річки Красна замінований", - додав глава області. Гайдай також пояснив, що росіяни перекидають техніку на інший берег, щоб вести оборону звідти.