Россияне стягивают мобилизованных и заключенных на Кременское направление, - Гайдай

Российские оккупанты стягивают мобилизованных и заключенных на Кременское направление в Луганской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.
"На Сватовском и Кременском направлениях разнообразие фиксируем россиян", - говорится в сообщении.
Гайдай объяснил, что речь идет о свежемобилизованных россиянах, заключенных и профессиональных кадровых военных.
"В Луганскую область россияне стягивают все больше личного состава и техники, пытаются помешать продвижению ВСУ, но безрезультатно", - добавил глава области.
Напомним, что российские захватчики пытаются контратаковать возле Кременной (Луганская область) и подтягивают туда новые резервы.
Украинские военные имеют продвижение вперед вблизи Кременной и Сватового. Куда враг постоянно подбрасывает силы, но ВСУ противодействуют врагу.
Украинские защитники в Луганской области пресекли очередную попытку наступления войск РФ в Кременной, отразив атаку оккупантов.
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