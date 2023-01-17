ЗСУ просуваються вперед біля Кремінної та Сватового, - Гайдай

Українські військові мають просування вперед поблизу Кремінної та Сватового. Куди ворог постійно підкидає сили, але ЗСУ протидіють ворогові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая в ефірі телемарафону.

"Біля Кремінної та Сватового ситуація стабільна - наші війська просуваються вперед. Туди ворог постійно перекидає резерви. ЗСУ щодня героїчно протидіють цій навалі", - розповів Гайдай.

За його словами, російські десантники, яких прислали до Кремінної, намагаються закріпитися і втримати місто.

Також окупанти намагаються контратакувати поблизу Білогорівки та на Сватівському й Кремінському напрямках.

Крім того, переодягнені у форму українських військових російські ДРГ намагалися вклинитися в українські оборонні редути.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що російські окупанти закривають міста Луганської області на в'їзд та виїзд, а колаборанти тікають з населених пунктів поблизу лінії фронту.

Додамо, також ми писали, що українські військові продовжують тримати оборону у селищі Білогорівка Луганської області, але його як населеного пункту вже не існує.

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