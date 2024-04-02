Росіяни створюють "музеї СВО" на окупованих територіях, - ЦНС

На тимчасово окупованих територіях Херсонської області росіяни створюють осередки пропаганди у захоплених школах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

"Музеї СВО" створюють примусово у всіх школах, які розповідають дітям викривлену реальність, де окупанти позиціонуються "визволителями". "Музеї орієнтовані на початкові класи, й розраховані на дітей, які ще не мають усталених переконань про життя у вільній Україні. Відвідування таких музеїв є обов’язковим для школярів", - йдеться у повідомленні.