Росіяни створюють "музеї СВО" на окупованих територіях, - ЦНС
На тимчасово окупованих територіях Херсонської області росіяни створюють осередки пропаганди у захоплених школах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).
"Музеї СВО" створюють примусово у всіх школах, які розповідають дітям викривлену реальність, де окупанти позиціонуються "визволителями".
"Музеї орієнтовані на початкові класи, й розраховані на дітей, які ще не мають усталених переконань про життя у вільній Україні. Відвідування таких музеїв є обов’язковим для школярів", - йдеться у повідомленні.
Ситуація на окупованих територіях
Російський диктатор Володимир Путін доручив окупантам будувати "курорти" на захопленому узбережжі Азовського моря. У такий спосіб він хоче змусити росіян переселятися на окуповані території України.
Днями українські партизани спалили техніку, яку росіяни використовують для зведення фортифікацій в окупованому Маріуполі.
Також росіяни змушують жителів окупованих територій свідчити проти України за грошову винагороду.
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