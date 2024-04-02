ua en ru
Ср, 03 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни створюють "музеї СВО" на окупованих територіях, - ЦНС

Херсонська область, Вівторок 02 квітня 2024 23:42
UA EN RU
Росіяни створюють "музеї СВО" на окупованих територіях, - ЦНС Фото: окупанти героїзують учасників "СВО" на окупованих територіях (росЗМІ)
Автор: Валерій Савицький

На тимчасово окупованих територіях Херсонської області росіяни створюють осередки пропаганди у захоплених школах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

"Музеї СВО" створюють примусово у всіх школах, які розповідають дітям викривлену реальність, де окупанти позиціонуються "визволителями".

"Музеї орієнтовані на початкові класи, й розраховані на дітей, які ще не мають усталених переконань про життя у вільній Україні. Відвідування таких музеїв є обов’язковим для школярів", - йдеться у повідомленні.

Ситуація на окупованих територіях

Російський диктатор Володимир Путін доручив окупантам будувати "курорти" на захопленому узбережжі Азовського моря. У такий спосіб він хоче змусити росіян переселятися на окуповані території України.

Днями українські партизани спалили техніку, яку росіяни використовують для зведення фортифікацій в окупованому Маріуполі.

Також росіяни змушують жителів окупованих територій свідчити проти України за грошову винагороду.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсон Війна Росії проти України
NEWS
Великі зміни. Мобілізація в Україні буде по-новому, змінять правила й для військових
Великі зміни. Мобілізація в Україні буде по-новому, змінять правила й для військових
DAILY
Ярослав Юрчишин: Нема гарантії, що інформація в Telegram не видається спецслужбам РФ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Ярослав Юрчишин: Нема гарантії, що інформація в Telegram не видається спецслужбам РФ