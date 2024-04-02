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Россияне создают "музеи СВО" на оккупированных территориях, - ЦНС

Херсонская область, Вторник 02 апреля 2024 23:42
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Россияне создают "музеи СВО" на оккупированных территориях, - ЦНС Фото: оккупанты героизируют участников "СВО" на оккупированных территориях (росСМИ)
Автор: Валерий Савицкий

На временно оккупированных территориях Херсонской области россияне создают очаги пропаганды в захваченных школах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

"Музеи СВО" создают принудительно во всех школах, которые рассказывают детям искаженную реальность, где оккупанты позиционируются "освободителями".

"Музеи ориентированы на начальные классы, и рассчитаны на детей, которые еще не имеют устоявшихся убеждений о жизни в свободной Украине. Посещение таких музеев является обязательным для школьников", - говорится в сообщении.

Ситуация на оккупированных территориях

Российский диктатор Владимир Путин поручил оккупантам строить "курорты" на захваченном побережье Азовского моря. Таким образом он хочет заставить россиян переселяться на оккупированные территории Украины.

На днях украинские партизаны сожгли технику, которую россияне используют для возведения фортификаций в оккупированном Мариуполе.

Также россияне заставляют жителей оккупированных территорий свидетельствовать против Украины за денежное вознаграждение.

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