Россияне создают "музеи СВО" на оккупированных территориях, - ЦНС

На временно оккупированных территориях Херсонской области россияне создают очаги пропаганды в захваченных школах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

"Музеи СВО" создают принудительно во всех школах, которые рассказывают детям искаженную реальность, где оккупанты позиционируются "освободителями". "Музеи ориентированы на начальные классы, и рассчитаны на детей, которые еще не имеют устоявшихся убеждений о жизни в свободной Украине. Посещение таких музеев является обязательным для школьников", - говорится в сообщении.