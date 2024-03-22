Партизани в Маріуполі спалили техніку для будівництва фортифікаційних споруд РФ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку " Маріуполь.Спротив ".

Партизани уточнили, що техніку було залишено на подвір'ї ПТУ № 64 по вулиці Таганрозька, 199.

Зазначається, що йдеться про автокран на 60 тонн, який використовувався для демонтажів, будівництва житла для росіян і фортифікаційних споруд.

"Не без хороших новин попри все. Маріупольський Опір спалив російську будівельну техніку", - йдеться в заяві.

Російські війська захопили Маріуполь Донецької області, розташований на березі Азовського моря, під час масштабного вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року. При цьому в місті постійно гримлять вибухи, які стають наслідком "прильотів" по місцях базування окупантів.

Нещодавно повідомлялось, що окупанти зігнали під Маріуполь велику кількість підрозділів. Вони мають новий "пізнавальний знак". Крім того, російські загарбники перекидають з Авдіївки у Маріуполь сотні одиниць згорілої техніки для утилізації.

Напередодні ми повідомляли, що у порту тимчасово окупованого Маріуполя було помічено російський корабель. Це перше судно від початку 2024 року.

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