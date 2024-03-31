ua en ru
Нд, 31 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Путін доручив будувати "курорти" на Азовському морі: ЦНС пояснив мету диктатора

Запорізька область, Неділя 31 березня 2024 15:17
UA EN RU
Путін доручив будувати "курорти" на Азовському морі: ЦНС пояснив мету диктатора Фото: росіяни хочуть будувати курорти на Азовському морі (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Російський диктатор Володимир Путін доручив окупантам будувати "курорти" на захопленому узбережжі Азовського моря. У такий спосіб він хоче змусити росіян переселятися на окуповані території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Нещодавно, за даними Спротиву, російський диктатор провів нараду із залученням представників всіх "адміністрацій" на окупованих територіях щодо створення нових цілорічних морських курортів та розвитку сфери туризму. Значна увага була приділена "планам розвитку" цього сектору на побережжі Азовського моря.

Але, як зазначають в Спротиві, користуватися цими "курортами" будуть хіба що окупаційні війська чи працівники окупаційних адміністрацій разом з колаборантами.

"Такими заявами та діями окупанти намагаються запевнити працівників окупаційних адміністрацій, колаборантів та росіян, що мають намір поселитися на окупованих територіях, що проблеми з їхньою безпекою зрештою буде вирішено", - пояснили в Спротиві.

Тим часом українське підпілля та Сили оборони України "активно готуються до літнього сезону" та готові продемонструвати росіянам "найбільш гарячі точки" для охочих відвідати російські "курорти" в Приазов’ї, наголосили в Спротиві.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що українські партизани спалили техніку, яку росіяни використовують для зведення фортифікацій в окупованому Маріуполі.

До цього у порту Маріуполя помітили російський корабель. Це перше судно від початку 2024 року, яке зайшло до порту окупованого міста.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Центр національного спротиву Азовское море
NEWS
Одеса без світла, а у Львівській області є жертва: наслідки нічної атаки
Одеса без світла, а у Львівській області є жертва: наслідки нічної атаки
DAILY
Геть від Москви. Як Вірменія бере курс на ЄС та якою може бути реакція Росії
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Геть від Москви. Як Вірменія бере курс на ЄС та якою може бути реакція Росії