Путін доручив будувати "курорти" на Азовському морі: ЦНС пояснив мету диктатора

Російський диктатор Володимир Путін доручив окупантам будувати "курорти" на захопленому узбережжі Азовського моря. У такий спосіб він хоче змусити росіян переселятися на окуповані території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву .

Нещодавно, за даними Спротиву, російський диктатор провів нараду із залученням представників всіх "адміністрацій" на окупованих територіях щодо створення нових цілорічних морських курортів та розвитку сфери туризму. Значна увага була приділена "планам розвитку" цього сектору на побережжі Азовського моря.

Але, як зазначають в Спротиві, користуватися цими "курортами" будуть хіба що окупаційні війська чи працівники окупаційних адміністрацій разом з колаборантами.

"Такими заявами та діями окупанти намагаються запевнити працівників окупаційних адміністрацій, колаборантів та росіян, що мають намір поселитися на окупованих територіях, що проблеми з їхньою безпекою зрештою буде вирішено", - пояснили в Спротиві.

Тим часом українське підпілля та Сили оборони України "активно готуються до літнього сезону" та готові продемонструвати росіянам "найбільш гарячі точки" для охочих відвідати російські "курорти" в Приазов’ї, наголосили в Спротиві.