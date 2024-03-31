Росіяни змушують жителів окупованих територій свідчити проти України, - ЦНС

Російські загарбники обіцяють жителям тимчасово окупованих територій виплатити до 100 тис. рублів за свідчення про "злочини" України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

Зазначається, що для цього слід написати заяву, що ти, або члени твоєї родини, зокрема діти, постраждали від обстрілів саме України. Агітують писати заяви жителів Маріуполя, Сєвєродонецька, Лисичанська й інших міст сходу, які росія стерла з лиця землі при "звільненні".

Ці заяви потім мають лягати у наратив про злочини Сил Оборони, які за логікою божевільних пропагандистів обстрілювали міста, які самі й контролювали.

"Заради формування паралельної реальності, росіяни цинічно обіцяють гроші людям, яких самі позбавили заробітку, за те, що ті перепишуть відповідальність за злочини на іншу сторону", - йдеться у повідомленні.