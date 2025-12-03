Росіяни створили невелику зону контролю між Вовчанськом і Куп’янськом, - ЗСУ

Ситуація на фронті

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби, 2 грудня, на фронті зафіксовано 201 бойове зіткнення. Російські окупанти найактивніше штурмують на Покровському напрямку.

Раніше ми повідомляли, що Сили оборони України організовують додаткові логістичні шляхи для забезпечення підрозділів у Покровську і Мирнограді, де тривають інтенсивні бої.

Також сьогодні німецьке видання Bild оприлюднило публікацію про нібито повне захоплення Покровська російськими військами та "закінчений бій".

У Генштабі цю інформацію одразу спростували, наголосивши, що вона не відповідає дійсності.

Речник Генштабу Андрій Ковальовзазначив, що як у районі Покровська, так і Мирнограда українські воїни проводять заходи для налагодження логістики та блокують спроби російських військ накопичувати штурмові групи й просуватися в обхід населених пунктів.

Окрім того, у Третьому армійському корпусі ЗСУ розвіяли фейк росіян про нібито пропив ворога у Лиман Донецької області.

Тим часом російські війська продовжують зазнавати значних втрат. Від початку повномасштабної війни Росія втратила орієнтовно 1 176 230 військових.

Зокрема, минулої доби втрати російських загарбників склали 1200 осіб.

Також українські воїни знешкодили шість танків, три бойові броньовані машини, 12 артилерійських систем, три реактивні системи залпового вогню, 90 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 47 одиниць автомобільної й одиницю спеціальної техніки окупантів.