ЗСУ прокладають нові маршрути для забезпечення підрозділів у Покровську та Мирнограді

Сили оборони організовують додаткові логістичні шляхи для забезпечення підрозділів у Покровську і Мирнограді, де тривають інтенсивні бої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Угрупованні військ "Схід".

Як зазначається, у Покровську тривають пошуково-штурмові операції. Сили оборони продовжують знищувати російських окупантів в міській забудові. У Мирнограді українські підрозділи утримують оборону та ведуть бої на підступах до міста.

"Організовуються додаткові логістичні шляхи до Покровська та Мирнограда для безперебійного забезпечення наших підрозділів всім необхідним", - йдеться у повідомленні.

За даними командування, в цілому, у зоні відповідальності УВ "Схід" за добу втрати російських загарбників склали 517 осіб.

Також знищено 820 безпілотників різних типів та 46 одиниць іншого озброєння і техніки, в тому числі 5 танків.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 52 штурмові дії РФ у районах населених пунктів Володимирівка, Маяк, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне та у бік Новопавлівки.