Мінус ще 1200 окупантів: Генштаб оновив статистику щодо втрат ворога на ранок 3 грудня

Ситуація на фронтах України залишається напруженою, і дані про втрати противника за період з 24 лютого 2022 року до 3 грудня 2025 року демонструють масштаби бойових дій та ефективність оборонних операцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Генерального штабу ЗСУ в мережі Telegram.

Загальні втрати особового складу і техніки

Станом на 3 грудня 2025 року орієнтовні втрати російських військ склали близько 1 176 230 осіб, що на 1 200 більше порівняно з попередніми даними за 2 грудня. Втрати техніки продовжують зростати, включно з 11 393 танками (+6 за минулу добу), 23 682 бойовими бронемашинами (+3 за минулу добу), 34 780 артилерійськими системами (+12 за минулу добу) і 1 555 реактивними системами залпового вогню (+3 за минулу добу).

Повітряні та ракетні втрати

Зафіксовано втрати авіації: 430 літаків і 347 вертольотів. Крім того, знищено 86 231 БПЛА оперативно-тактичного рівня (+90 за минулу добу) і 4 024 крилаті ракети. Системи ППО втратили 1 253 одиниці.

Морські та допоміжні втрати

У морі знищено 28 кораблів і катерів, а також один підводний човновий комплекс. Автомобільна техніка та автоцистерни втратили 68 688 одиниць (+47 за минулу добу), спецтехніка - 4 012 (+1 за минулу добу).

Дані на 3 грудня підтверджують систематичні втрати противника на всіх видах озброєнь, від особового складу до високотехнологічної техніки, що відображає інтенсивність та ефективність оборонних операцій України.