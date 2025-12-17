Росіяни стверджують, що учасники "СВО" не можуть бути військовополоненими, - Лубінець

Росіяни порушували питання про те, що РФ не оголошувала війну проти України, а проводить "СВО", тому всі, хто воює у рамках "спецоперації", нібито не є військовополоненими.
Як повідомляє РБК-Україна, про це уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів в ефірі телемарафону.
За його словами, існує дуже багато юридичних моментів, за якими росіяни намагаються уникнути виконання Женевських конвенцій.
"Наприклад, вони неодноразово порушують питання, що у них немає війни, що не оголошена війна проти України, що це "спеціальна військова операція", а отже всі, хто воює у рамках спеціальної військової операції, - взагалі не військовополонені. І таке лунало", - розповів Лубінець.
Він зазначив, що саме тому українська сторона неодноразово показувала на юридичних моментах, що не може бути подвійного трактування, якщо, наприклад, проводиться процедура обміну військовополоненими.
"Це прямий механізм, прописаний у Женевській конвенції, отже, автоматично росіяни визнають, що українці для них - військовополонені, комбатанти. Отже, тоді автоматично всі права військовополонених мають бути захищені у рамках міжнародного гуманітарного права", - підкреслив омбудсмен.
Він також розповів, що під час нещодавньої зустрічі з російською стороною його просили, щоб, серед іншого, українська сторона відвідувала російських військовополонених.
"Це ж двосторонній рух. Якщо вони зобов’язалися передати дві тисячі пакунків для українських військовополонених, то я автоматично взяв на себе зобов’язання дві тисячі пакунків доставити до російських військовополонених. Моя задача - зробити абсолютний баланс: якщо в Україні таке ставлення на основі міжнародного гуманітарного права до росіян, то автоматично таке ж саме ставлення має бути на території РФ до українських військовополонених", - зазначив Лубінець
Він також наголосив, що для української сторони важливо, щоб представники МКЧХ фізично приїжджали до українських військовополонених, бачили умови їхнього тримання і спілкувалися з ними.
Нагадаємо, у листопаді секретар РНБО України Рустем Умєров повідомив про відновлення обміну полоненими між Україною та Росією. Очікується, що з російського полону буде звільнено близько 1200 українців.
За його словами, після консультацій у Туреччині та Об’єднаних Арабських Еміратах сторони погодили активувати стамбульські домовленості для проведення обмінів.
Останній обмін відбувся на початку жовтня, тоді додому повернулися 185 українських захисників, серед яких були нацгвардійці, що захищали Чорнобильську АЕС. Наймолодшому звільненому було 26 років, найстаршому - 59.
Цей обмін полоненими між Україною та Росією був комбінованим. Одна частина його була згідно зі Стамбульськими домовленостями, інша - це черговий, 69-й обмін.
Також Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими розповів, що наразі працює за двома напрямками: обміни на основі стамбульських угод та так звані "номерні обміни".