Заборона виїзду, підкуп та примус. Окупанти посилили репресії перед "референдумами"

"У населених пунктах Херсонської області, представники російської окупаційної влади, під приводом якісного розподілу гуманітарної допомоги, намагаються отримати від місцевих жителів їх особисті дані", - йдеться у заяві.

В окупованому Старобільську Луганської області окупаційна влада заборонила місцевому населенню залишати місто у період з 23 по 27 вересня.

"Окупанти створюють озброєні групи для обходу помешкань та примусу людей брати участь у так званому "референдумі", - додали в Генштабі.

Наразі росіяни проводять підготовку для фільмування пропагандистськими ЗМІ сюжетів про таку собі "активну участь місцевих мешканців у голосуванні". На тимчасово захопленій території Запорізької області місцевим жителям за надання паспортних даних та отримання громадянства російської федерації обіцяють грошову винагороду і побутові прилади.