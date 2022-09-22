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Заборона виїзду, підкуп та примус. Окупанти посилили репресії перед "референдумами"

Фото: Росіяни в Старобільську заборонили покидати місто під час "референдуму" (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

На тимчасово захоплених територіях України активізувалась робота щодо підготовки та проведення так званого "референдуму".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Генерального штабу ЗСУ.

"У населених пунктах Херсонської області, представники російської окупаційної влади, під приводом якісного розподілу гуманітарної допомоги, намагаються отримати від місцевих жителів їх особисті дані", - йдеться у заяві.

В окупованому Старобільську Луганської області окупаційна влада заборонила місцевому населенню залишати місто у період з 23 по 27 вересня.

"Окупанти створюють озброєні групи для обходу помешкань та примусу людей брати участь у так званому "референдумі", - додали в Генштабі.

Наразі росіяни проводять підготовку для фільмування пропагандистськими ЗМІ сюжетів про таку собі "активну участь місцевих мешканців у голосуванні". На тимчасово захопленій території Запорізької області місцевим жителям за надання паспортних даних та отримання громадянства російської федерації обіцяють грошову винагороду і побутові прилади.

Нагадаємо, що окупанти в "ДНР" планують залучити дітей у "референдумі".

Також, гауляйтер Запорізької області попросив Путіна підтримати результати "референдуму".

Раніше, у Росії виключили переговори з Україною після "референдуму" на Донбасі.

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