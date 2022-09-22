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Окупанти в "ДНР" планують задіяти дітей у "референдумі": СБУ дізналася деталі

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Донецьк, Четвер 22 вересня 2022 15:33
Окупанти в "ДНР" планують задіяти дітей у "референдумі": СБУ дізналася деталі Ілюстративне фото: окупанти у "ДНР" планують задіяти дітей у "референдумі" (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Терористична організація "ДНР" має намір задіяти дітей у голосуванні на псевдореферендумі щодо входження частини окупованого регіону до складу Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

За даними правоохоронців, загарбники за допомогою неповнолітніх громадян України хочуть розширити "електроральну базу" підтримки анексії непідконтрольній Києву частині Донецької області.

Співробітники СБУ перехопили документи окупантів, у яких зазначається, що для підтримки "референдуму" планують задіяти місцевих жителів віком від 13 до 17 років. При цьому наголошується, що для посилення контролю за "явкою" дітей мають супроводжувати до "виборчих дільниць" їхні батьки чи опікуни.

У СБУ додають, що до "голосування" також залучать сім'ї з Донецької області, які мають місцеву реєстрацію, але тимчасово виїхали до РФ.

Українські правоохоронці вже встановили особи всіх організаторів незаконної діяльності, встановили їхнє місцезнаходження та задокументували злочини. Наразі тривають комплексні заходи щодо притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що так звані ЛДНР визначили терміни проведення фейкових референдумів про приєднання до РФ . Вони мають відбутися у період з 23 по 27 вересня.

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