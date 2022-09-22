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Запрет на выезд, подкуп и принуждение. Оккупанты усилили репрессии перед "референдумами"

Фото: Россияне в Старобельске запретили покидать город во время "референдума" (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

На временно захваченных территориях Украины активизировалась работа по подготовке и проведению так называемого "референдума".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Генерального штаба ВСУ.

"В населенных пунктах Херсонской области, представители российских оккупационных властей, под предлогом качественного распределения гуманитарной помощи, пытаются получить от местных жителей их личные данные", - говорится в заявлении.

В оккупированном Старобельске Луганской области оккупационные власти запретили местному населению покидать город в период с 23 по 27 сентября.

"Оккупанты создают вооруженные группы для обхода жилищ и принуждения людей участвовать в так называемом "референдуме", - добавили в Генштабе.

Сейчас россияне проводят подготовку для фильмирования пропагандистскими СМИ сюжетов о "активном участии местных жителей в голосовании". На временно захваченной территории Запорожской области местным жителям за предоставление паспортных данных и получение гражданства Российской Федерации обещают денежное вознаграждение и бытовые приборы.

Напомним, что оккупанты в "ДНР" планируют привлечь детей в "референдуме".

Также гауляйтер Запорожской области попросил Путина поддержать результаты "референдума".

Ранее в России исключили переговоры с Украиной после "референдума" на Донбассе.

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