Запрет на выезд, подкуп и принуждение. Оккупанты усилили репрессии перед "референдумами"

"В населенных пунктах Херсонской области, представители российских оккупационных властей, под предлогом качественного распределения гуманитарной помощи, пытаются получить от местных жителей их личные данные", - говорится в заявлении.

В оккупированном Старобельске Луганской области оккупационные власти запретили местному населению покидать город в период с 23 по 27 сентября.

"Оккупанты создают вооруженные группы для обхода жилищ и принуждения людей участвовать в так называемом "референдуме", - добавили в Генштабе.

Сейчас россияне проводят подготовку для фильмирования пропагандистскими СМИ сюжетов о "активном участии местных жителей в голосовании". На временно захваченной территории Запорожской области местным жителям за предоставление паспортных данных и получение гражданства Российской Федерации обещают денежное вознаграждение и бытовые приборы.