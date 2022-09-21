Гауляйтер Запорізької області попросив Путіна підтримати результати "референдуму"
Гауляйтер Запорізької області Євгеній Балицький попросив президента РФ Володимира Путіна підтримати входження окупованої частини регіону до складу Росії, якщо таке рішення ухвалять на псевдореферендумі.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram-канал Балицького.
"Звернувся до президента Російської Федерації Володимира Володимировича Путіна з проханням у разі, якщо мешканці Запорізької області підтримають відповідне рішення на референдумі, розглянути питання про визнання Запорізької області окремою незалежною державою та про входження Запорізької області до складу Росії на правах суб'єкта", - заявив Балицький.
Нагадаємо, раніше так звані "ЛДНР" призначили терміни проведення "референдумів" про приєднання до Росії . Їх планують провести у період із 23 по 27 вересня.
Після цього міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив , що фейкові референдуми на окупованих територіях нічого не змінять.
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