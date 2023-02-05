Росіяни спалюють українські книги на тимчасово окупованих територіях

На тимчасово окупованих територіях України росіяни вилучають українські книги та спалюють їх у котельнях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).
Як зазначають у Центрі, книги вилучають з фондів загальних та шкільних бібліотек. Так, у Ровеньках Луганської області зафіксовано випадки масового спалювання української літератури в місцевих котельнях.
"Зауважимо, що практику спалювання книг росіяни запозичили в нацистської Німеччини. При цьому, росіяни виправдовують це тим, що вони вилучають "нацистську літературу", але в перелік такої літератури потрапляють всі українські книги", - уточнює ЦНС.
За інформацією Центру, раніше так зване "міністерство освіти та науки ЛНР", які є представниками "окупаційної влади" в Луганській області, направило керівникам адміністрацій міст та районів, а також підвідомчим освітнім організаціям документ з рекомендацією вилучити з фондів шкільних бібліотек книги з переліку, в якому налічувалось 365 позицій.
Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що росіяни закривають церкви протестантських конфесій на окупованих територіях.
Крім того, ми писали, що окупанти розробили програму з русифікації молоді на захоплених територіях.
Нагадаємо, що в школах тимчасово окупованого МаріуполяДонецької області окупанти проводять тотальну русифікацію.
Крім того, ми писали, що окупанти штучно створюють гуманітарну кризу задля примусової паспортизації.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.