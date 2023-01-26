Росіяни закривають церкви протестантських конфесій на окупованих територіях

Окупанти чинять тиск на представників всіх конфесій на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, ворог закриває церкви різноманітних протестантських конфесій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Центру національного спротиву.

"Окупанти забрали будівлю церкви християн віри Євангельської у Мелітополі. Окупанти хоча й видали пастору спочатку дозвільні документи, та згодом просто захопили приміщення та відібрали ключі", - йдеться у повідомленні.

У ЦНС зазначають, що у місті майже не лишилось діючих протестантських церков, адже більшість їх експропріювали окупанти для своїх потреб. Зазначається, що схожа ситуація й в інших захоплених населених пунктах.

Раніше росіяни почали займатись "інтеграцією" церков на тимчасово окупованих територіях. Окупанти запустили відповідна програма "сприяння релігійним організаціям в інтеграції до російського соціокультурного простору". Нею займається громадська організація "російська асоціація захисту релігійної свободи", яка фінансується за рахунок грантів президента РФ.

"Фактично, організація займається ревізією майна інших конфесій аби надалі знищити всі протестантські рухи, помісну православну церкву України та мусульманські осередки, які не підконтрольні духовному управлінню мусульман РФ. Аналогічну політику Москва вже відпрацювала свого часу в Криму", - додали наостанок.