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Окупанти штучно створюють гуманітарну кризу задля примусової паспортизації

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Україна, Вівторок 17 січня 2023 22:26
Окупанти штучно створюють гуманітарну кризу задля примусової паспортизації Фото: Окупанти штучно створюють гуманітарну кризу задля примусової паспортизації (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Без російського паспорта людям в окупації блокують видачу коштів та погрожують виселенням з квартир.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Центру національного спротиву.

"Для того, аби виконати вимоги по паспортизації тимчасово окупованих територій, росіяни почали загострюватись гуманітарну кризу. Вони намагаються максимально блокувати зняття гривні з українських карток. Йдеться про людей, які отримують пенсію та соцвиплати", - йдеться в повідомленні.

У Центрі зазначають, що при знятті гривні посередники стягують 15-20%. Для того, аби ще більше витіснити гривню, росіяни її заборонили "офіційно" з 1 січня, після чого почалися рейди малим бізнесом. За відсутності гривні окупанти змушують людей брати виплати від РФ. Йдеться про 4000 та 10 000 рублів та й ті можна отримати лише за наявності російського паспорта.

"Та в багатьох населених пунктах на окупованій території виплати від РФ давно обмежили, а насправді розікрали. Проте пенсіонери змушені стояти в чергах за подачкою від росіян, адже їм погрожують конфіскацією житла за несплату комунальних послуг", - додають у ЦНС.

Ціни на захоплених територіях сильно завищенні, а гуманітарну допомогу роздають обмежено, надаючи пріоритет власника російських паспортів.

Нагадаємо, що російські загарбники на тимчасово окупованих територіях України продовжують проводити примусову паспортизацію, зокрема, серед працівників бюджетної сфери, яких також змушують відмовлятися від українського громадянства.

До цього повідомлялось, що 26 грудня російський диктатор Володимир Путін затвердив порядок видачі паспортів РФ мешканцям окупованих територій України. Так, російські паспорти в окупації видаватимуть протягом 10 днів, а діти нібито автоматично набувають громадянства РФ.

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