Окупанти штучно створюють гуманітарну кризу задля примусової паспортизації

"Для того, аби виконати вимоги по паспортизації тимчасово окупованих територій, росіяни почали загострюватись гуманітарну кризу. Вони намагаються максимально блокувати зняття гривні з українських карток. Йдеться про людей, які отримують пенсію та соцвиплати", - йдеться в повідомленні.

У Центрі зазначають, що при знятті гривні посередники стягують 15-20%. Для того, аби ще більше витіснити гривню, росіяни її заборонили "офіційно" з 1 січня, після чого почалися рейди малим бізнесом. За відсутності гривні окупанти змушують людей брати виплати від РФ. Йдеться про 4000 та 10 000 рублів та й ті можна отримати лише за наявності російського паспорта.

"Та в багатьох населених пунктах на окупованій території виплати від РФ давно обмежили, а насправді розікрали. Проте пенсіонери змушені стояти в чергах за подачкою від росіян, адже їм погрожують конфіскацією житла за несплату комунальних послуг", - додають у ЦНС.

Ціни на захоплених територіях сильно завищенні, а гуманітарну допомогу роздають обмежено, надаючи пріоритет власника російських паспортів.